В посольстве РФ отсутствуют данные о пострадавших в Венесуэле россиянах

Дипломаты работают с обращениями граждан России, сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Боливарианской Республике Алина Иванова корреспонденту ТАСС

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Сведений о раненых или погибших российских гражданах в Венесуэле не поступало. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Боливарианской Республике Алина Иванова корреспонденту ТАСС.

"Сведений о раненых или погибших российских гражданах нет, поступающие обращения россиян оперативно обрабатываются ответственными сотрудниками посольства", - отметила Иванова. Она сообщила, что дипломатическое представительство продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации в связи с ударами Вооруженных сил США по ряду районов Каракаса, а также штатам Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

Пресс-секретарь отметила, что посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны, которым рекомендует соблюдать меры личной безопасности, по возможности не находится в местах массового скопления людей и сохранять спокойствие.