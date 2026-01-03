Для пассажиров попавших в ДТП под Тулой предоставят автобус

В министерстве здравоохранения региона организовали работу телефона горячей линии

ТУЛА, 3 января. /ТАСС/. Резервный автобус предоставят для пассажиров, которые попали в ДТП в Тульской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

"<...>Пассажиры, первоначально доставленные в учреждения здравоохранения, после оказания медицинской помощи были отпущены для дальнейшего прохождения амбулаторного лечения по месту жительства. Они вместе с остальными пассажирами отправятся обратно в Вологду по окончании выяснения обстоятельств происшествия правоохранительными органами. Для этого предоставлен резервный автобус", - написал Миляев.

Глава региона добавил, что в министерстве здравоохранения Тульской области организована работа телефона горячей линии для уточнения информации о состоянии здоровья пострадавших в ДТП.