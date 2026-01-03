На Новгородчине без энергоснабжения остаются порядка 2,3 тыс. человек

Это произошло из-за снегопада

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 января. /ТАСС/. Энергетики в Новгородской области восстановили энергоснабжение в домах примерно 2,5 тыс. жителей из 4,8 тыс. человек, оставшихся без света из-за обильных снегопадов. Об этом говорится в сообщении регионального министерства ЖКХ и ТЭК.

"По состоянию на 21:00 мск к электроэнергии удалось подключить около 2,5 тыс. жителей из 4,8 тыс. человек, остававшихся без света. Работы по восстановлению продолжаются. <...> Полностью восстановлена электроэнергия в Старорусском, Поддорском, Новгородском, Любытинском, Батецком, Волотовском и Хвойнинском округах", - сказано в сообщении.

В течение дня в восстановительных работах были задействованы 75 бригад - 280 специалистов и 96 единиц техники. Энергетики и спасатели работают в особом режиме до полного восстановления электроснабжения во всех населенных пунктах, добавили в министерстве.

В регионе после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах введен режим чрезвычайной ситуации. Приведены в готовность пункты временного размещения.