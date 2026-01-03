На Чукотке число семей, получивших жилищную субсидию, выросло в четыре раза

Им выплатили по 1 млн рублей

МОСКВА 4, января. ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. ТАСС/. Количество многодетных семей на Чукотке, воспользовавшихся жилищной субсидией на погашение ипотеки, в 2025 году увеличилось более чем в четыре раза. Они получили по 1 млн рублей, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

На Чукотке многодетные семьи могут погасить ипотеку с помощью федеральной и региональной программ, позволяющих получить до 1 млн рублей при рождении третьего или последующего ребенка с 2024 по 2026 год.

"В 2024 году данной мерой поддержки воспользовались 6 семей, а в 2025 - уже 27, то есть рост более чем в четыре раза. 450 тыс. рублей на погашение ипотеки предоставляется из федерального бюджета, еще 550 тыс. - из регионального, что позволяет нашим семья улучшить жилищные условия", - рассказали в правительстве Чукотки.

Там добавили, что количество многодетных семей в округе в 2025 году увеличилось, теперь их более 1,2 тыс. С 2026 года в регионе введены две новые меры поддержки семей с детьми: увеличен размер региональной выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка и все дети до двух лет с 1 января будут обеспечиваться бесплатным дополнительным детским питанием.