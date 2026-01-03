В ОП предложили давать семьям бесплатное жилье по примеру СССР

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что право на него должны иметь многодетные семьи

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. России стоит использовать советский опыт предоставления бесплатного жилья - право на него должны получить многодетные семьи. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Если государство вернется все-таки к теме масштабного строительства социального жилья, которое было в Советском Союзе начиная с 1960-х годов (но активно оно получило свое развитие в 70-е годы и даже в 80-е годы), и свяжет это с реализацией репродуктивных планов семьи, с рождением ребенка, я думаю, что вот этот путь - он самый эффективный, который мы только можем себе представить", - ответил он на вопрос, как повысить эффективность жилищных льгот.

По словам Рыбальченко, благодаря строительству социального жилья (обещанию обеспечить каждую семью отдельной квартирой до 2000 года) число рождений на одну женщину превысило 2,1. Сейчас в России коэффициент рождаемости - примерно 1,4. "Тогда все понимали, что реализация намерений [по рождению детей] даст возможность семье жить в той квартире, которую им предоставит государство. Если у вас родится трое детей, значит на троих детей вы получите квартиру", - заключил председатель комиссии ОП РФ.