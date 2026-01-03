В Москве не ожидается сильных рождественских морозов

В столице в ночь на 7 января прогнозируют до минус 12 градусов

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сильных морозов в Москве к Рождеству не будет, температура не опустится ниже минус 12 градусов. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Речь не идет ни о каких рождественских морозах. В ночные часы в понедельник, 5 января, мы ожидаем минус 4-9 градусов. Во вторник, 6 января, ночь будет холоднее - минус 7-12 [радусов], а в дневные часы - минус 4-9. А вот в Рождество погода будет меняться, восточный ветер постепенно будет усиливаться, пойдет снег умеренной интенсивности, температура ночная тоже продержится на уровне минус 7-12 градусов", - сказала Макарова.

Она добавила, что колебания атмосферного давления будут более значительными в ближайшие пять дней. В понедельник и вторник давление будет выше нормы, но с приближением циклона с юго-запада вновь начнет падать.