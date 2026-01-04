Патриарх Кирилл заявил о формировании в России особой цивилизации

Она может стать привлекательной для многих стран, отметил Патриарх

Редакция сайта ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Особая цивилизация, которая станет привлекательной для значительного числа стран, формируется в России. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

"Именно в России формируется особая цивилизация, которая, несомненно, станет привлекательной для большого числа стран в мире. И особенность нашей современной русской цивилизации заключается в том, что мы соединяем передовую науку, развитый политический строй, развитую экономику с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя", - сказал патриарх, слова которого приводит сайт Русской православной церкви.

По его словам, в то время как "процветающие страны на Западе от Бога отказываются", в России строятся тысячи храмов. "Наша страна, - в то же время отметил он, - на передней линии научного и технологического развития, о ее могуществе свидетельствуют блестящие научные достижения и в тех областях, к которым еще и не прикасалась ученая мысль большинства западных стран". --0--сфс/паи