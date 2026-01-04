В МВД назвали фразы мошенников, выдающих себя за операторов связи

Маркером являются фразы о том, что требуется продлить договор "на особых условиях", номер человека "будет заблокирован в течение часа"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Наиболее часто используемые для получения кода авторизации на портале "Госуслуги" фразы мошенников, представляющихся операторами сотовой связи, касаются срока действия номера, продления договора и якобы блокировки в скором времени номера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Там отметили, что сложные, многокомпонентные атаки мошенников в настоящее время в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта человека на портале "Госуслуги". "Мошенники, выступающие от лица операторов сотовой связи, часто используют такие фразы: "Заканчивается срок действия вашего номера - срочно подтвердите данные", - сказали в пресс-центре.

Также, как рассказали в МВД, маркером мошенников являются фразы о том, что требуется продлить договор "на особых условиях", номер человека "будет заблокирован в течение часа".

Как отметили в МВД, если человек слышит любую из этих фраз, то ему следует сразу прекращать общение. В министерстве подчеркнули, что операторы сотовой связи не запрашивают коды из СМС-сообщений, никогда и никому нельзя их сообщать.