В нескольких регионах России установились аномальные температуры

В частности, в Архангельской области температура достигает минус 28 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Температуры значительно ниже нормы установились в Карелии, Архангельской и Мурманской областях, а также в других регионах России. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Больше всего температурно отстает от нормы, примерно на 4-10 градусов, Архангельская область, Карелия, Мурманская область. Коми, если мы говорим про 4 градуса. В абсолютных терминах температура в Архангельской области и Коми - минус 25-28 градусов, в Карелии тоже ниже 20", - сказала Макарова.

По ее словам, температура в Мурманской области достигает минус 20-25 градусов. В Поволжье и в Предуралье местами температура опускается чуть ниже минус 20 градусов.

Сильные морозы установились и в азиатской части страны - на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве - там минус 20-25 градусов. Самые низкие температуры традиционно в Якутии и на севере Красноярского края - до минус 41-46 градусов.