Мизулина предложила включить приложения банков и маркетплейсы в "белый список"

Глава Лиги безопасного интернета считает, что люди могут лишиться рабочего места из-за ограничений, так как используют мобильный интернет в рамках профессии

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Банковский приложения и маркетплейсы необходимо внести в "белый список" ресурсов, доступных при ограничении мобильного интернета и связи. Такое мнение ТАСС выразила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Важно, чтобы в белые списки попали все банковские приложения. Мы знаем, что люди ими часто пользуются. Важно, чтобы там были маркетплейсы, важно, чтобы были сервисы доставки, электронные журналы и дневники, которыми пользуются дети. Таких приложений и ресурсов, популярных у россиян, достаточно много. И это вопрос уже базовых потребностей человека", - сказала она.

Мизулина добавила, что люди могут лишиться рабочего места из-за ограничений, так как используют мобильный интернет в рамках профессии. Она также отметила, что эти меры вводятся для обеспечения безопасности людей.

"Мне бы хотелось видеть больше открытости от наших чиновников в связи с этой темой, больше разъяснений, почему так происходит. Важно, чтобы людям детально рассказали, почему принимаются такие решения и к чему приведет ситуация, если эти решения приниматься не будут", - поделилась глава ЛБИ.