Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью строителя БАМа Варшавского

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму губернатору Амурской области Василию Орлову, в которой выразила соболезнования в связи со смертью бригадира строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Героя Соцтруда, почетного жителя Приамурья Ивана Варшавского.

"С глубоким прискорбием узнала о кончине заслуженного строителя Российской Федерации, Героя социалистического труда Ивана Николаевича Варшавского. Трудовой путь Ивана Николаевича можно с уверенностью назвать образцом истинной преданности своему делу, верности родной Тынде и Отечеству. Его жизнь была непростой, но он всегда придерживался твердых моральных принципов, достиг значимых профессиональных высот, пользовался непререкаемым авторитетом у коллег и уважением земляков", - написала Матвиенко.

Она отметила, что вклад Варшавского в развитие железнодорожной отрасли страны и открытие движения по БАМу неоценим. Два бригадира - Иван Варшавский и Александр Бондарь - 1 октября 1984 года уложили "золотые" звенья БАМа на станции Куанда в Каларском районе Забайкальского края, завершив строительство дороги.

За десятилетия плодотворной работы Варшавский удостоен государственных наград и почетных званий. И до последнего дня он стремился приносить практическую пользу людям, ведя активную общественную деятельность.

"В памяти всех, кто знал Ивана Николаевича, он останется надежным и отзывчивым человеком, чьи добрые дела никогда не забудутся. Прошу передать мои искренние соболезнования его родным и близким", - также сообщила она.

БАМ - одна из наиболее протяженных железнодорожных линий в мире. Она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Это второй (наряду с Транссибом) железнодорожный выход России к Тихому океану. Протяженность БАМа составляет 4 287 км, а вместе с ответвлениями и соединительными линиями - 5,6 тыс. км.