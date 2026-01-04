В России в 2025 году выросло число детей, погибших в ДТП

За 11 месяцев 2025 года из-за перевозки без детских кресел погибли 55 детей до 12 лет, указано в статистике ГАИ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Количество детей младше 12 лет, ставших жертвами ДТП из-за перевозки без детских кресел и других удерживающих устройств, за 11 месяцев 2025 года составило 55, что на пять больше, чем в 2024 году. Это следует из материалов статистики ГАИ, которую проанализировал ТАСС.

За 11 месяцев 2025 года в России произошло 778 ДТП, в которых пострадали дети в возрасте до 12 лет из-за отсутствия во время перевозки детских удерживающих устройств. В результате таких автопроисшествий погибли 55 детей, пострадали 832. Из таких ДТП 475 были с пострадавшими детьми до 7 лет, их жертвами стали 33 ребенка, 495 детей пострадали. Количество ДТП с пострадавшими из-за неправильной перевозки детей в возрасте от 7 до 12 лет - 303, в них погибли 12 человек, 337 ранены.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число таких ДТП выросло на 26 (тогда их было 752). За 11 месяцев 2024 года из-за нарушений правил перевозки без детских кресел и других удерживающих устройств погибли 50 детей, пострадали 800.

В соответствии с действующими нормами, дети до 7 лет должны находиться в автолюльке или детском кресле, подобранном по размеру. Для детей от 7 до 11 лет допустимо использование ремня безопасности на заднем сиденье. Но на переднем сиденье они должны быть в детском кресле или бустере. Для детей старше 12 лет действуют общие правила перевозки: использование ремня безопасности на переднем или заднем сиденье.

Проблема перевозки детей с нарушениями неоднократно поднималась на разных площадках. 17 декабря депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей в машине без автокресла или других удерживающих устройств. Административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Изменения вносятся в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Также устанавливается, что для самозанятых водителей такси штраф за перевозку детей без автокресел составит не 5 тыс. рублей, как для физических лиц, а 50 тыс. рублей - как для должностных лиц.