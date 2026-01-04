В Москве ожидаются облачная погода и до 4 градусов мороза

Атмосферное давление в столице составит около 739 мм ртутного столба

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Облачная погода, временами небольшой снег и температура до минус 4 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 4 до плюс 1 градуса тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 8 градусов, ожидается небольшой снег.

Ветер юго-западный, 4 м/c. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.