В аэропорту Алма-Аты задерживаются 28 рейсов

Среди них в том числе самолеты из Петербурга и Казани

Редакция сайта ТАСС

АЛМА-АТА, 4 января. /ТАСС/. Задержки на прилет и вылет 28 авиарейсов отмечены в аэропорту Алма-Аты. Среди задержанных - рейсы из Санкт-Петербурга и Казани, следует из данных онлайн-табло.

Авиакомпания Air Astana для которой Алма-Ата основной аэропорт базирования, сообщила, что рейсы из Алма-Аты, выполняемые на самолетах семейства Airbus A320, задерживаются из-за операционных ограничений, связанных с неблагоприятными погодными условиями.