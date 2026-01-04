В ДНР выросла выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях

Выявление болезни повысили за счет диспансеризации, организации выездных приемов онкологов и обновления оборудования в РОЦ, сообщила вице-премьер республики Лариса Толстыкина

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 января. /ТАСС/. Больше половины случаев онкологических заболеваний в ДНР выявляют на первой и второй стадиях, сообщила ТАСС вице-премьер республики Лариса Толстыкина.

"Выявление онкологии на первой и второй стадии за 2025 год увеличилось на 2,5% и составило 54,6%", - сказала Толстыкина.

Она добавила, что выявление болезни повысили за счет широкой диспансеризации населения, организации выездных приемов онкологов и обновления диагностического оборудования в Республиканском онкологическом центре им. Бондаря (РОЦ). За год онкологическое заболевание было впервые выявлено у более 7,8 тыс. жителей региона. Всего на онкологическом учете в ДНР состоят более 75 тыс. пациентов.

Ранее Толстыкина сообщила о планах запуска в январе в донецком РОЦ линейного ускорителя для лучевой терапии. По словам главврача центра Владимира Иванова, прежний аппарат вышел из строя в 2016 году, новый станет единственным подобным комплексом в Донбассе и Новороссии.