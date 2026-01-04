Московский институт определит параметры новых станций самарского метрополитена

Работы находятся в стадии организации

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 4 января. /ТАСС/. Власти Самарской области организуют работы по определению параметров планируемых станций метро с привлечением московского профильного института. Об этом ТАСС сообщили в министерстве строительства региона.

"Для определения конкретных параметров и очередности строительства новых станций, включая возможное направление к железнодорожному вокзалу и набережной, правительством Самарской области инициировано проведение комплексного анализа транспортной системы города профильным московским институтом. Указанные работы находятся в стадии организации", - сообщили в ведомстве.

Региональные власти рассчитывают на основе выводов и рекомендаций, полученных по итогам этого анализа, определить параметры последующих этапов строительства метро и расположение новых станций. Для определения точных мест расположения новых станций также потребуется проведение геологических и геодезических исследований.

27 ноября, после завершения проходки тоннеля строящейся станции "Театральная", губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о ведущейся проработке возможности строительства пяти новых станций метро в областном центре. Выводы о необходимости развития системы скоростного транспорта и продолжении строительства метро, в частности, сделаны на основе аналитики, ранее представленной московским профильным институтом.

Самарский метрополитен начали строить в 1980 году. Регулярное движение пассажирских поездов началось в 1987 году. Действует одна линия метро протяженностью 11,6 км, на ней расположено 10 станций. Станция "Театральная" должна стать 11-й, с ее открытием будет завершена первая очередь подземки. Станцию строят с 2022 года и должны были сдать в первом квартале 2024 года, но сроки переносили. 27 ноября завершилась проходка тоннеля новой станции "Театральная". Ее строительная готовность составляет 76%, завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец 2026 года.