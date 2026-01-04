В Ингушетии откроют шесть объектов здравоохранения в 2026 году

В рамках федерального проекта также предусмотрено строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов в селах Даттых и Алкун, сообщила министр здравоохранения республики Зара Албакова

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 4 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии в течение 2026 года откроют в республике шесть объектов здравоохранения, в том числе в отдаленных и предгорных сельских поселениях. Об этом ТАСС рассказала министр здравоохранения республики Зара Албакова.

"В 2026 году мы продолжим системную работу по развитию первичного звена здравоохранения и повышению доступности медицинской помощи для жителей республики. Уже в январе планируем открыть два объекта федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" - участковую больницу в сельском поселении Али-Юрт и фельдшерско-акушерский пункт в селе Чемульга. В рамках федерального проекта также предусмотрено строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов в селах Даттых и Алкун с использованием быстровозводимых модульных конструкций", - сказала Албакова.

По ее словам, также в текущем году на базе городской поликлиники и Детской республиканской клинической больницы имени К. Р. Ужахова будут открыты два центра эндоскопической диагностики - для взрослых и детей, что позволит значительно сократить сроки обследования и повысить качество медицинской помощи.

"Кроме того, мы проводим планомерную работу по оснащению медучреждений современным оборудованием. Планируем приобрести магнитно-резонансный томограф для Сунженской центральной районной больницы имени А. А. Албакова и более 30 единиц медицинской техники для организаций первичного звена. Все эти меры направлены на достижение ключевой цели - повышение удовлетворенности жителей республики медицинской помощью: по итогам 2026 года рассчитываем довести этот показатель до 60 процентов", - добавила министр.