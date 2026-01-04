"Артек" расширил морские программы

Теперь одновременно заниматься могут до 500 детей

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" в несколько раз увеличил число морских программ, теперь по ним могут одновременно заниматься до 500 детей, сообщил ТАСС директор учреждения Константин Федоренко.

"Если в 2019 году на море у нас реализовывалось две программы, то сейчас почти 30. Около 500 детей (из 3 тыс. отдыхающих в "Артеке" за смены - прим. ТАСС) одновременно могут находиться в акватории международного детского центра", - сказал он.

Федоренко уточнил, что изначально морские программы предполагали обучение тому, как ходить на шестивесельных ялах и яхтах типа "Оптимист". Сейчас добавились программы "Пятнадцатилетний капитан", "Шкиперы Черного моря" и "Школа под парусами" с возможностью ходить на гребных и парусных учебных судах, управление маломерными судами, морской каякинг, вингфоил и виндсерфинг, сапсерфинг и другие.

"Пришлось проделать большую работу: сформировать материальную базу, найти педагогов, разработать образовательные программы, решить вопросы с безопасностью на воде. Но наравне с горными программами, морские - наиболее востребованы", - добавил директор центра.

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Он принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали более 10 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.