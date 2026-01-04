В России введут должность "врач по медицине здорового долголетия"

Поручение Минздраву дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Минздрав России до 1 апреля 2026 года должен будет включить в номенклатуру медицинских должностей позицию "врач по медицине здорового долголетия". Об этом говорится в постановлении правительства РФ "О программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

Документ был утвержден премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 29 декабря 2025 года.

"Министерству здравоохранению РФ: до 1 апреля 2026 года включить в номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических работников должность "врач по медицине здорового долголетия", - говорится в одном из пунктов постановления.