Доля площади находящихся под видеонаблюдением лесов Крыма выросла до 72%

В системе задействовано 53 видеокамеры

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Доля площади лесов, охваченных видеонаблюдением для быстрого выявления пожаров и реагирования на них, в Республике Крым к 2026 году выросла до 72%. Об этом сообщили ТАСС в министерстве экологии региона.

Программа дистанционного мониторинга в республике была создана в 2021 году и впоследствии расширяла охват. Система автоматически обнаруживает возгорания днем и ночью, определяет координаты и оповещает о пожаре. Видеокамеры оснащены различными интеллектуальными функциями, такими как обнаружение дымовых точек, работа в автономном режиме, способность перемещаться в предустановленные положения и автоматически увеличивать масштаб в случае обнаружения возгорания.

"В настоящий момент в системе задействовано 53 видеокамеры. Процент охвата территории земель лесного фонда камерами видеонаблюдения, работающими в системе, составляет порядка 72% от общей площади земель лесного фонда 235,7 тыс. га", - рассказали в министерстве.