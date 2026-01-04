Атаман Кузнецов: сотрудничество казачества с властью мотивирует молодежь

Главы субъектов, где советниками стали атаманы, активно поддерживают казачество, сообщил атаман Всероссийского казачьего общества

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Возможность сотрудничества представителей казачества с исполнительной властью, например, появление казаков-советников глав регионов России, становится мотивацией для молодежи присоединяться к казачеству, сообщил ТАСС атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов.

"В 2025 году и в 2024 году более 15 атаманов округов назначены советниками глав субъектов. Это очень важно, потому что государственную задачу нужно решать по государственному, а не на общественных началах. <…> Это, в том числе мотивация и для казаков, и для молодежи [идти в казачество], то есть молодежь должна видеть, какая перспектива. Да, [казачество] - это традиционные ценности, воинский долг, патриоты России, вера православная. Но [молодые люди] должны понимать, где в этом механизме, в этой цепочке находятся именно они. И ставку делаем на них: ведь они сильные, они лидеры, они наше будущее", - отметил атаман.

Он добавил, что главы субъектов, где советниками стали атаманы, активно поддерживают казачество, в частности, в 2025 году губернатором Самарской области принято решение о создании штаба Волжского казачьего войска на базе одного из госучреждений. Также в Забайкальском крае принят ряд управленческих решений, которые позволили открыть в 2026 году штаб Забайкальского казачьего войска.

В 2021 году президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Целью госполитики в этой сфере в документе названа консолидация российского казачества, сохранение и использование его наследия и культуры, формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной и иной службы, участие в решении государственных задач в интересах национальной безопасности.