В Подмосковье откроют 40 новых образовательных учреждений в 2026 году

Параллельно будет проведен капитальный ремонт 101 объекта образования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Порядка 40 новых образовательных учреждений, среди которых 18 школ и 22 детских сада, планируется открыть в этом году в Московской области. Также будет проведен капитальный ремонт свыше 100 образовательных объектов, сообщила ТАСС председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

"Планируется открытие 40 новых образовательных учреждений: 18 школ и 22 детских сада. Параллельно будет проведен капитальный ремонт 101 объекта образования - 48 школ, 37 детских садов, 11 колледжей и 5 организаций дополнительного образования", - сказала она.

Депутат уточнила, что в этом году из бюджета Московской области на строительство образовательных объектов планируется направить более 20 млрд рублей, значительная часть новых школ и детских садов также будет реализована в рамках инвестконтрактов. На капитальный ремонт объектов образования в 2026 году в Подмосковье планируется направить порядка 36 млрд рублей.

"Строительство школ и детских садов - приоритет развития Московской области, напрямую связанный с качеством жизни семей и будущим региона. <...> Для растущей Московской области проекты комплексного развития территорий принципиально важны, чтобы социальная инфраструктура развивалась опережающими темпами. Школы и детские сады должны открываться синхронно с жильем - это позиция, обозначенная и на федеральном уровне", - дополнила Самединова.