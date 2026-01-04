В Татарстане ограничили движение грузовиков и автобусов на двух федеральных трассах

Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей из-за неблагоприятных погодных условий ввели на двух федеральных автодорогах в Татарстане. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 08:00 введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей", - сказано в сообщении.

Ограничения установлены на федеральной автодороге Казань - Оренбург до Альметьевска и на федеральной автодороге Казань - Ульяновск.

Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.