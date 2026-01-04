Стилист Малькова рассказала, что выйдет из моды в 2026 году

Речь идет о тяжелой обуви на платформе и экстраоверсайзе, пояснила персональный стилист-шоппер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Тяжелая обувь на платформах, а также экстраоверсайз выйдут из моды в 2026 году. Об этом сообщила ТАСС персональный стилист-шоппер Валерия Малькова.

"В 2026 году теряют актуальность тяжелая обувь на платформах и гиперподошвах, а также экстраоверсайз и перегруженные силуэты. Пайетки постепенно возвращаются исключительно в вечернюю моду, а нарочитая ретростилизация и образы, созданные ради социальных сетей, уступают место более практичной, аккуратной одежде", - сказала Малькова.

По словам эксперта, большую популярность среди мужчин и женщин набирают выразительные аксессуары. "Броши и кружевные аксессуары демонстрируют значительный рост поисковых запросов, что отражает возвращение к более декоративной и индивидуальной эстетике. При этом спрос на выразительные акценты увеличивается и среди мужчин: крупные перстни, яркие носки и броши для мужского костюма все чаще появляются в поисковых запросах по всему миру", - отметила она.