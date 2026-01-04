Межвузовский кампус в Самаре начнут строить в первой половине 2026 года

Срок ввода кампуса в эксплуатацию установлен на 2030 год

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 4 января. /ТАСС/. Строительство межвузовского кампуса в Самаре начнется в первой половине 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в дирекции кампуса.

"Строительство кампуса планируется начать в первом полугодии 2026 года. Предварительно завершатся подготовительные работы по землеустройству и подведению коммуникаций", - сообщили в дирекции организации.

Согласно представленным данным, срок ввода кампуса в эксплуатацию установлен на 2030 год. К началу учебного сезона он должен быть готов в полном объеме, чтобы принять первых студентов и запустить программы взаимодействия с промышленными предприятиями и научно-исследовательскими организациями. В дирекции кампуса уточнили, что пересмотр сроков реализации проекта был связан с изменением его концепции и обусловлен необходимостью соблюдения требований к стандартам инновационной среды, установленным Министерством науки и высшего образования России. "Дополнительно возникли объективные причины задержки, связанные с увеличением объемов проектирования и перепланировкой инженерных сетей, особенно системы вентиляции и энергоснабжения", - отметили в ответе на запрос ТАСС.

Межвузовский кампус мирового уровня "Куйбышев" станет ядром будущего нового района "Беспилотный" в Самаре, который был представлен президенту РФ Владимиру Путину на форуме "Россия - спортивная держава" 6 ноября. Основными научными направлениями деятельности кампуса станут беспилотные роботизированные комплексы и развитие частного космоса.

Кампус будет включать три комплекса: учебно-лабораторный, физкультурно-оздоровительный и гостиничный на 3,5 тыс. мест, а также испытательные полигоны для беспилотных систем. Запуск первой очереди запланирован на 2029 год, основного корпуса - на 2030 год. В течение 2,5 лет на базе кампуса планируется создание филиала инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Композитная долина", деятельность которого будет связана с беспилотными и космическими системами.