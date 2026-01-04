Матвиенко пообщалась с участниками акции "Елка желаний" из Санкт-Петербурга

Глава верхней палаты парламента подарила хоккейные коньки шестилетнему Георгию

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Совета Федерации/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие во Всероссийской акции "Елка желаний", пообщавшись с детьми и их родителями из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте СФ.

"Спикер Совета Федерации как представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга исполнила желание шестилетней Василисы, которая загадала побывать в цирке на Фонтанке. Девочка познакомилась с артистами цирка, дрессировщиками, увидела тигров и слонов. Председатель СФ отметила творческие увлечения Василисы и пожелала ей развивать таланты", - говорится в сообщении.

Также глава верхней палаты парламента подарила хоккейные коньки шестилетнему Георгию. "В хоккей играют настоящие мужчины. И занятия спортом, физическая нагрузка будут способствовать укреплению здоровья", - сказала Матвиенко. Спикер СФ передала также матери Георгия телефон, на который установлена программа для измерения сахара в крови.

"Кроме того, спикер СФ исполнила желание многодетной семьи, где подрастают 11-летний Алексей, 8-летняя Ольга и 7-летняя Ксения. Они все вместе посетили новогоднее шоу", - отмечается на сайте .

Матвиенко поблагодарила родителей за воспитание детей, отметила их самоотверженность, а также пожелала крепкого здоровья и успехов. "Яркие и положительные эмоции очень важны, а также поддержка в трудную минуту", - сказала она.

Помощь родственникам участника СВО

Кроме того, 9-летний Родион, отправивший обращение на "Елку желаний", и его 13-летний брат Арсений получили в подарок беспроводные наушники, смарт-часы и гантели. Председатель СФ отметила, что они растут мужественными, как и их отец - участник СВО.

"Он мог бы вами гордиться. И ребята должны гордиться своим отцом - героем, который защищал Родину и семью", - сказала Матвиенко. Отец Родиона и Арсения был командиром штурмового подразделения, был тяжело ранен, долго проходил лечение, но весной 2025 года его не стало, отмечается на сайте.

В настоящее время эта семья нуждается в жилье. Матвиенко выразила уверенность, что администрация Санкт-Петербурга и Московского района найдут способ выделить жилье. Она добавила, что делается все необходимое, чтобы участники СВО и их семьи ни в чем не нуждались. Беседа прошла в формате видеозвонка.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.