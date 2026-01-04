Умер глава совета организаций российских соотечественников Грузии Свентицкий

Ему было 69 лет

Николай Свентицкий © Страница "Русского клуба" в социальной сети

ТБИЛИСИ, 4 января. /ТАСС/. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии, исполнительный директор Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова Николай Свентицкий умер на 70-м году жизни. Об этом говорится в сообщении "Русского клуба" в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня не стало Николая Свентицкого", - говорится в сообщении клуба.

Свентицкий родился в 1956 году в Тбилиси. Окончил Куйбышевский (ныне Самара) государственный институт культуры, специальность - режиссер театра и кино. Он является Заслуженным деятелем искусств РФ, Заслуженным артистом РФ.

С 1986 года Свентицкий - член Театрального общества Грузии. Директор В 2003 году он основал Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб". Свентицкий является учредителем и официальным представителем Международной федерации русскоязычных писателей в Грузии.