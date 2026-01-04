Кравцов подарил мальчику из Брянска паяльную станцию

Подросток участвует в технологических олимпиадах, он занимал призовые места на региональном уровне

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр просвещения России Сергей Кравцов исполнил заветное желание 15-летнего Дмитрия из Брянска, который мечтал о паяльной станции. Открытку-шарик с мечтой подростка он снял с благотворительной "Елки желаний".

Дмитрий увлекается IT-технологиями, программированием, 3D-печатью, пайкой, работой со станками с ЧПУ. Подросток активно участвует в технологических олимпиадах, он занимал призовые места на региональном уровне.

Встреча с министром состоялась на площадке Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево", где проходила олимпиада школьников по робототехнике. Перед этим Дмитрию провели экскурсию по Флагманскому центру практической подготовки колледжей Москвы "Руднево".

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В акции традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.