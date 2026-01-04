Дегтярев подарил мальчику из Москвы ватерпольный мяч в рамках "Елки желаний"

Также он передал Михаилу гандбольный, футбольный, волейбольный мячи с автографами игроков сборных и мячи для баскетбола и регби

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев исполнил желание 16-летнего Михаила из Москвы в ходе всероссийской акции "Елка желаний".

Дегтярев подарил мальчику мяч для водного поло с автографами игроков сборной страны. Также он передал Михаилу гандбольный, футбольный, волейбольный мячи с автографами игроков сборных и мячи для баскетбола и регби. Во встрече также приняли участие игроки сборной России по водному поло, главный тренер национальной команды Андрей Белофастов и исполнительный директор Федерации водных видов спорта России Дмитрий Козырев-Гаджиев. Дегтярев подарил цветы матери и сестре Михаила.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В инициативе традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.