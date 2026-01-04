Савельев исполнил мечту мальчика из Воронежа в рамках "Елки желаний"

Вадим мечтал посетить "Музей железных дорог России" в Санкт-Петербурге

Зампред правительства РФ Виталий Савельев © Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту одиннадцатилетнего Вадима из города Воронежа.

Вадим мечтал посетить "Музей железных дорог России" в Санкт-Петербурге. Мальчику с мамой провели экскурсию по музею, где Вадим осмотрел почтовый вагон и отправил домой музейную открытку через ящик вагона. Кроме того, побывал внутри старого паровоза и узнал, почему именно вагоны пригородного сообщения были переоборудованы в военно-санитарные, а также посетил вагон-аптеку.

Машинист действующего российского тепловоза новейшей модификации (ТЭП 70 БС) показал Вадиму кабину поезда на станции Санкт-Петербург-Балтийский. "Это было для меня большой неожиданностью, я очень рад", - сказал мальчик.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.