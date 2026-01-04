В КБР на оборудование для кабинетов труда и ОБЗР направили около 30 млн рублей

На выделенные деньги приобрели учебники, игровые и учебные пособия, компьютеры

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 4 января. /ТАСС/. Примерно 30 млн рублей направили в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2025 году на приобретение для 147 школ оснащения по предметам "Технология" и "Основы безопасности и защиты родины". Об этом сообщили ТАСС в региональном Минпросе.

"В Кабардино-Балкарии 147 общеобразовательных организаций получили оборудование и инвентарь по учебным предметам "Основы безопасности и защиты родины" (ОБЗР) и "Технология (труды)". Объем предусмотренных средств на 2025 год составил 29,2 млн рублей", - рассказали в Министерстве просвещения и науки КБР.

На выделенные деньги приобрели учебники, игровые и учебные пособия, компьютеры.

Также в республике был создан ресурсно-методический центр по этим учебным предметам. Открыли его на базе Республиканской многопрофильной гимназии.