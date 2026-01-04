В Москве в парке "Фили" пройдет забег Дедов Морозов и Снегурочек

Мероприятие состоится 10 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Костюмированный новогодний забег состоится 10 января в детском парке "Фили" в рамках проекта "Зима в Москве". Участникам предлагается примерить на себя образы Деда Мороза и Снегурочки, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Костюмированный забег состоится 10 января в детском парке "Фили" в рамках проекта "Зима в Москве". Участники получат памятные медали и подарки, а авторов лучших костюмов ждут специальные призы. <…> Каждый может превратиться в героя зимней сказки - Деда Мороза, Снегурочку, снежинку или любого другого, необходимо лишь подобрать соответствующий костюм", - говорится в сообщении.

Маршрут забега проложен по аллеям парка. Регистрация участников начнется в 10:30. В 11:45 профессиональные тренеры из клубных центров округа проведут обязательную разминку. Старт забега запланирован на 12:00, а сразу после его окончания состоится церемония награждения.

"Мы проводим костюмированный забег впервые. Дистанция короткая - 500 м, она всем по силам. Этот формат позволит соединить спорт, праздник и семейный досуг. Все участники забега получат новогоднюю медаль и подарок. Обладатели самых оригинальных костюмов будут отмечены специальными призами. Автора лучшего костюма ждет спецприз", - процитировали в тексте генерального директора объединения культурных центров Западного административного округа Анастасию Гладышеву.