Любимова исполнила новогоднюю мечту участника "Елки желаний" из Москвы

Юноша мечтал побывать в роли диктора метро

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова исполнила новогоднюю мечту 17-летнего Владимира из Москвы в рамках благотворительной акции "Елка желаний".

Юноша мечтал побывать в роли диктора метро. Открытку с его желанием Любимова сняла с "Елки желаний" и обеспечила исполнение мечты. Записывая поздравление, Владимир пожелал москвичам и гостям столицы добра, всего самого светлого и лучшего, а также исполнения всех желаний. Запись поздравления прошла в студии столичного метрополитена.

Акция "Елка желаний" проводится в России с 2018 года и направлена на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также ребят из Донбасса и Новороссии. В ней традиционно участвуют представители федеральных органов власти, деятели культуры, спорта и общественные лидеры.