Кавказ.РФ ожидает рост турпотока на своих курортах в пределах 10%

Отсутствие взрывного роста турпотока связано с разными причинами, в том числе макроэкономическими, сообщил исполнительный директор института развития "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев

© Алексей Голенищев/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Рост турпотока на курорты Северного Кавказа, находящиеся под управлением Кавказ.РФ, по итогам 2025 года может составить до 10%. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор института развития "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"У нас в предыдущие годы темпы роста по турпотоку были 15-20%, <…> рост мы ожидаем до конца года в пределах 10%, взрывного роста [турпотока] мы не наблюдаем", - сказал он.

Тимижев отметил, что отсутствие взрывного роста турпотока связано с разными причинами, в том числе макроэкономическими. Однако он подчеркнул, что динамика сохраняется за счет введения новых объектов и развития инфраструктуры курортов. "Мы, создавая новые объекты, новые аттракции, сохраняем динамику, поток будет расти. Сейчас мы как раз фокус делаем на те объекты инфраструктуры, которые у нас уже есть, которые будут генерировать поток", - добавил исполнительный директор.

На Кавказском инвестиционном форуме генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов сообщал ТАСС, что рост туристического потока на курорты Северного Кавказа под управлением Кавказ.РФ составит порядка 10-15% ежегодно в ближайшие пять-шесть лет. Ранее в январе 2025 года Юмшанов сообщал, что в 2024 году регионы СКФО посетили более 6 млн человек. При этом порядка 30% из общего числа туристов отдыхали на курортах под управлением Кавказ.РФ или их дочерних компаний.

Кавказ.РФ - объединенный институт развития Северного Кавказа, созданный под руководством Минэкономразвития РФ через реорганизацию Корпорации развития Северного Кавказа, "Курортов Северного Кавказа" и курорта "Эльбрус". Под управлением Кавказ.РФ сегодня развиваются курорты "Мамисон", "Эльбрус", "Ведучи", а также Каспийский прибрежный кластер.