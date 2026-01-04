В Луганске и Донецке при поддержке Москвы восстановили свыше 2,6 млн кв. м дорог

К концу 2025 года столичные специалисты завершили ключевые работы на некоторых крупных объектах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Свыше 1,1 тыс. км инженерных сетей и более 2,6 млн кв. м дорог восстановили с 2022 года в Луганске и Донецке благодаря московским специалистам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Продолжаем работы по поддержке наших городов-побратимов - Донецка и Луганска. За 2022-2025 годы там восстановлено больше 1 100 км инженерных сетей и свыше 2,6 млн кв. м дорог. В этом году продолжим работу", - написал Собянин в своем канале в Max.

Он добавил, что даже в праздничные дни в Донецке и Луганске круглосуточно дежурят аварийные бригады столичных коммунальных служб. Они помогают местным специалистам проходить осенне-зимний и отопительный периоды, оперативно устраняют повреждения на инженерных сетях.

Мэр уточнил, что сейчас в Донецке продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов. Параллельно организован круглосуточный развоз воды.

По словам Собянина, к концу 2025 года столичные специалисты завершили ключевые работы на ряде крупных объектов. В частности, в Донецке восстановили здание поликлиники 1950 года постройки, проведя в нем капитальный ремонт. Медучреждение вновь откроется как современная поликлиника с обновленными инженерными системами. В Луганске завершен ремонт здания музыкальной школы.

"Также в Донецке продолжается восстановление школы, серьезно пострадавшей в 2014-2023 годах. Уже выполнены основные работы, идет подготовка к отделке и благоустройству. В новом учебном году школа примет учеников в безопасных и комфортных условиях", - добавил мэр.