В Петербурге более 50 домов перевели на другой источник отопления после аварии

До устранения аварии температура в квартирах составит 20 градусов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Более 50 домов Кировского района Санкт-Петербурга перевели на другой источник отопления после аварии на ТЭЦ-15. До устранения аварии температура в квартирах составит 20 градусов, сообщили ТАСС в Жилкомсервисе №3.

"Сейчас дома переключили на 14-ю ТЭЦ. Отопление есть у всех, но с немного пониженными параметрами. <...> У 15-й и 14-й ТЭЦ были свои дома и, когда нагрузка с другой ТЭЦ легла на 14-ю, параметры немного понизились, чтобы всех согреть", - объяснили ТАСС в Жилкомсервисе №3.

Сотрудница Жилкомсервиса №3 рассказала ТАСС, что 29 декабря на ТЭЦ-15 произошло возгорание, которое было ликвидировано. По ее словам, отопление было у всех, но временно отключали горячую воду. "Особо глобальной катастрофы я не вижу", - добавила она.

Ранее 2 января на интерактивной карте Жилкомсервиса №3 было обозначено множество домов с отключенным отоплением. На данный момент эти обозначения пропали, убедился корреспондент ТАСС.