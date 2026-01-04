Варшавер опроверг новость об удалении опухоли

Заслуженный деятель искусств РФ президент театра "Ленком Марка Захарова" заявил, что находится в превосходной форме

Президент теарта "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер © Юлия Морозова/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ президент театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер находится в "превосходной форме" после лечения от бронхита. В беседе с ТАСС мастер опроверг новость о проведенной операции.

Ранее Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что президент "Ленкома" был якобы прооперирован: сообщалось, что врачи удалили у Варшавера доброкачественное образование.

"В новогодние праздники у меня случился бронхит, поднялась температура - до 38,9. Было принято решение лечь на пару дней в больницу. Сейчас я уже дома, чувствую себя отлично, нахожусь в превосходной форме. Естественно, о медицинских вмешательствах речи не идет, никакой операции не было. Подобные ложные сообщения распространяют уже не первый раз", - сказал Варшавер.

В заключение заслуженный деятель искусств добавил, что уже приступил к выполнению своих обязанностей в "Ленкоме". "Работаю не покладая рук", - пошутил он.