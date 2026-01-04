Между Казанью и Набережными Челнами ограничили движение автобусов и грузовиков

Ограничение введено до улучшения погодных и дорожных условий

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Временное ограничение движения автобусов и грузовых автомобилей введено на федеральной трассе М-7 "Волга" от Казани до Набережных Челнов из-за погодных условий. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

"На федеральной автодороге М-7 "Волга" (от Казани до Набережных Челнов) введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ограничение введено до улучшения погодных и дорожных условий.