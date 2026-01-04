Собянин: в Москве построили более 110 социальных объектов в 2025 году

Больше половины из них открыли инвесторы за счет внебюджетных средств, сообщил мэр столицы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Более 30 детских садов и 20 зданий школ построили в Москве в прошлом году. Всего в столице по итогам 2025 года возвели свыше 110 объектов социального назначения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В 2025 году мы построили свыше 110 новых детских садов, школ, больничных корпусов, спортивных сооружений и других объектов социальной инфраструктуры. В частности, возвели более 30 детских садов, семь учебных корпусов с дошкольными группами, 20 школьных зданий, четыре объекта культуры", - написал мэр в своем канале в Max.

Он добавил, что больше половины из них открыли инвесторы за счет внебюджетных средств.

Собянин подчеркнул, что все объекты возводятся в столице с использованием новейших технологий и проектных решений из качественных и экологичных материалов.