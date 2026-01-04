Родившихся осенью в Московском зоопарке капибар назвали Симка и Верта

Они еще питаются материнским молоком, но вместе с ним параллельно едят взрослые корма

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сотрудники Московского зоопарка определили пол двух детенышей капибары, родившихся осенью прошлого года. Это оказались две самочки, которым дали имена Симка и Верта, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.

"Определить пол детенышей можно не сразу. Зоологи не хотели подвергать малышей стрессу и не спешили определять их пол. Во время тренингов их приучали к регулярным осмотрам. И вот в возрасте трех месяцев, во время осмотра и пальпации сотрудники определили, что новорожденные - две самочки", - привели в тексте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В тексте отмечается, что детенышам дали имена Симка и Верта. Они родились 18 сентября в многодетной семье у самки Малой и самца Кузьмы. Сейчас, кроме родителей, также с ними живут их подросшие сестры - Скарлетт и Лапочка. Всего у Малой и Кузьмы, учитывая осеннее пополнение, родилось 11 детенышей, часть из них разъехались в другие зоопарки России.

Уточняется, что сейчас капибарята весят 8 и 10 кг. Пока они еще питаются материнским молоком, но вместе с ним параллельно едят взрослые корма. В рацион капибар входят фрукты и овощи: апельсины, яблоки, тыква, морковь, листья салата, специализированный комбикорм и кукуруза. Больше всего капибарята любят кукурузу и тыкву.