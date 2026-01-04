В Оренбургской области на трассе М-5 ограничили дижение автобусов и грузовиков

Это случилось из-за погодных условий

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Временное ограничение движения автобусов и грузовых автомобилей введено на двух участках федеральной трассы М-5 "Урал" в Оренбургской области из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В связи с ухудшением погодных условий (сильной метелью и недостаточной видимостью) с 12:45 (10:45 мск) 4 января введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ограничения введены на участке с 1 194+500 км (граница с Самарской областью) по 1251+068 км (н.п. Яковлево) автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал".

Из-за сильной метели и плохой видимости введено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке трассы М-5 "Урал" на подъезде к Оренбургу с 146-го км (село Староалександровка) по 176-й км (город Бузулук).