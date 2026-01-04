В Пензенской области более 1,5 тыс. домов остаются без электричества

Это случилось из-за непогоды

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 4 января. /ТАСС/. Сильный снегопад и ветер привели к массовым отключениям электричества в Пензенской области. Без энергоснабжения остаются более 1,5 тыс. домов в 13 населенных пунктах, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

"Сейчас работы ведутся в 13 населенных пунктах региона, из них в 9 - в Бессоновском районе. Там без электричества остаются более 1,5 тыс. домов с 3,5 тыс. жителей", - написал он.

По словам губернатора, в пик непогоды отключения затронули более 6,7 тыс. домовладений, в которых проживают более 13 тыс. человек. К 6:00 мск энергетики восстановили электроснабжение почти 11 тыс. человек.

По данным синоптиков, в Пензенской области за последние сутки выпало от 50 до 100% декадной нормы снега. 4 января в регионе продолжает идти мокрый снег, скорость ветра 8-13 м/с, местами порывы до 25 м/с на дорогах - гололед и заносы.

"Для расчистки снега на территории региона задействовано 1098 единиц техники, включая машины управляющих компаний и предприятий. Поручил также там, где это необходимо, подключить тяжелую технику областного лесопожарного центра и сельхозтехнику. Для устранения наледи на федеральных и региональных дорогах использовано 7 тысяч тонн песко-соляной смеси", - отметил Мельниченко.

Губернатор сообщил, что временные ограничения на региональных дорогах сняты в 09:00, на трех участках федеральных трасс ограничения по движению автобусов и грузового транспорта продлены до 13:00, на участке трассы Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка введены ограничения для всех транспортных средств до 15:00.