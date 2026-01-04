В Башкирии ввели ограничения движения на участке федеральной трассы М-5

Ограничение введено в связи с неблагоприятными погодными условиями

УФА, 4 января. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта прекращено на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Башкирии, сообщает республиканский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

"С 13:00 (11:00 мск) 04 января прекращение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования Республики Башкортостан федерального значения", - сказано в сообщении.

Речь об участке с 1 194 км по 1 364 км трассы М-5 "Урал" (муниципальные районы Буздякский и Туймазинский). Уточняется, что ограничение введено в связи с неблагоприятными погодными условиями. Окончание прекращения движения ожидается в 21:00 (19:00 мск).