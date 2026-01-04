В метро Москвы около 2,5 тыс. детей получили новогодние подарки

В декабре на 20 стойках "Живое общение" в метро пассажирам раздали свыше 20 тыс. сувениров с Метрошей

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. новогодних подарков вручили детям в столичном метро с 30 декабря по 3 января. Юных пассажиров поздравляли Дед Мороз и Снегурочка, об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Второй год подряд в аванзале станции метро "Курская" раздавали детям новогодние подарки. С 30 декабря по 3 января главные герои Нового года Дед Мороз и Снегурочка порадовали тысячи юных пассажиров. Всего ребята получили 2,5 тыс. подарков", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Он также добавил, что в декабре на 20 стойках "Живое общение" в метро пассажирам раздали свыше 20 тыс. сувениров с Метрошей.