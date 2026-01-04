Работающие пенсионеры продолжат получать перерасчет

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Работающим пенсионерам в России продолжат обеспечивать перерасчет страховых пенсий с учетом отчислений за предыдущий год. Это следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Перерасчет указан в числе мер, направленных на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения и рассчитанных до 2030 года. Ответственным указан Социальный фонд России. Доклад о выполненном перерасчете СФР на ежегодной основе должен представлять в Минтруд России.

Страховая пенсия - самая распространенная. Она назначается по старости, инвалидности и потере кормильца. Ее размер складывается из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов - ИПК. Стоимость балла определяется государством, а число зависит от стажа и зарплаты.

После выхода на пенсию человек продолжает получать ИПК за каждый отработанный год. Баллы начисляются по итогам отработанного года за счет страховых взносов, начисленных или уплаченных работодателем. Перерасчет пенсии с учетом этих баллов производится с 1 августа следующего года. То есть 1 августа 2026 года пенсию пересчитают с учетом ИПК, заработанных в 2025-м.

В 2026 году страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам увеличены с 1 января на 7,6%. Это повышение объединит две индексации: по уровню инфляции и по прогнозируемому росту зарплат. В последующие годы предусмотрена индексация с 1 февраля и с 1 апреля.