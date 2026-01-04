В Госдуме рассказали о планах ввести лицензирование табачных магазинов

После введения лицензирования российским регионам будет "выгодно" следить за торговыми точками, которые продают сигареты и вейпы, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Лицензирование торговли табаком и вейпами позволит лучше следить за работой табачных магазинов и принесет дополнительные средства в бюджеты регионов. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Что касается табака и контрафакта вейпов. Представителя Роспотребнадзора не приставишь к каждой точке. 350 тысяч точек - проверять каждый день невозможно. А вот если лицензирование введут, то это будет хороший инструмент, который будет у субъектов Российской Федерации - им проще эту работу наладить, - сказал депутат. - В целом, концептуально, вопрос лицензирования розничной продажи никотиносодержащих изделий - это очень важный шаг, который сделало правительство, [внеся соответствующий законопроект]".

Он подчеркнул, что после введения лицензирования российским регионам будет "выгодно" следить за торговыми точками, которые продают сигареты и вейпы. "Они будут лицензировать эти точки, они будут приостанавливать лицензии, они будут получать средства в бюджет за лицензирование этих точек, будут получать [инструмент в виде] штрафных санкций, которые они будут вводить на эти точки", - объяснил Леонов.

Законопроект о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции Госдума приняла в первом чтении 19 ноября 2025 года. Согласно нововведениям, лицензия будет необходима для закупки, хранения и поставки самой продукции и никотинового сырья, а также для розничной продажи и развозной торговли табаком. Предполагается, что нормы о лицензировании будут поэтапно вводиться с 1 марта 2026 года.