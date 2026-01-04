В ГД внесли законопроект о бытовой инфраструктуре для участков многодетных семей

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается закрепить обязанность государства обеспечивать жилые участки многодетных семей подъездными путями и бытовой инфраструктурой. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции.

"Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили законодательно закрепить обязанность государства обеспечивать участки для многодетных семей соответствующей инфраструктурой и подъездными путями, - говорится в сообщении. - Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу 4 января 2026 года".

Как отметили авторы документа, реализация этой инициативы "защитит семейный бюджет от серьезных трат на подведение коммуникаций и даст возможность быстрее начать строительство на выделенной земле". "Нередко многодетным семьям выделяют землю там, где не то что жить, даже начать строительство не представляется возможным - нет ни дороги, ни водоснабжения, ни электричества. Это формальный подход, не решающий на деле существующую проблему. Семьям приходится тратить личные средства на подведение коммуникаций и путей к участку", - объяснил Слуцкий, чьи слова приводятся в телеграм-канале фракции.