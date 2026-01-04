Управляющая компания на Ямале выплатила 200 тыс. рублей за упавший на ребенка щит

Врачи наложили пострадавшему четыре шва

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Суд на Ямале обязал управляющую компанию выплатить компенсацию в размере 200 тыс. рублей за упавший в подъезде на голову шестилетнего ребенка металлический щит. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"На Ямале из-за бездействия управляющей компании при содержании общедомового имущества пострадал юный житель Нового Уренгоя. В подъезде собственного дома на шестилетнего [мальчика] упал тяжелый железный щит. <...> Требования надзорного ведомства удовлетворены, ребенок получил положенную выплату", - сказано в сообщении.

Уточняется, что металлический щит упал на голову ребенку в подъезде, где проживает мальчик. Врачи наложили пострадавшему четыре шва. Компенсация была направлена на реабилитацию ребенка.