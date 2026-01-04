В Заполярье продолжаются поиски женщины, пропавшей в ходе айс-флоатинга

В Мурманской области с 1 января установились сильные морозы

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 4 января. /ТАСС/. Спасатели несмотря на экстремальные морозы продолжают поиски туристки из Белоруссии, которую унесло течением на реке Тулома в Мурманской области во время группового айс-флоатинга (купание в утепленных плавучих гидрокостюмах), сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального главка МЧС России Дина Рыгина.

В Мурманской области с 1 января установились сильные морозы. Сейчас в регионе температура воздуха минус 25-30 градусов, на западе и в центральных районах - 35-38 градусов мороза. Синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится до конца суток 6 января. В Баренцевом море фиксируется сильный ветер до 17 м/с и медленное обледенение судов.

"В продолжении поисково-спасательных работ принимают участие спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и аварийно-спасательного отряда АСС Мурманской области, сотрудники центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области и волонтеры", - сказала Рыгина.

Вечером 1 января во время группового айс-флоатинга женщину унесло течением в реке Тулома, до сих пор ее местонахождение неизвестно. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Генеральное консульство Республики Беларусь в Санкт-Петербурге сообщало, что пропавшая женщина - гражданка Белоруссии.