В Москве в Южном Медведкове построили детский сад

В нем предусмотрено девять групп для дошкольников всех возрастов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Новый детский сад на 220 мест появился на Полярной улице в столичном районе Южное Медведково. Он возведен рядом с жилым комплексом, дома в котором переданы под заселение по программе реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Южном Медведкове стало на один детский сад больше. Здание, рассчитанное на 220 ребят, построили на Полярной улице у жилого комплекса. Рядом - шесть домов, переданных под заселение по программе реновации", - написал Собянин в своем канале в Max.

Он добавил, что в детском саду предусмотрено девять групп для дошкольников всех возрастов, в каждой - игровая комната, раздевалка, спальная зона и буфет. Также есть музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога. Кроме того, на прилегающей территории обустроили физкультурную и детские площадки, зоны отдыха и теневые навесы.

Мэр уточнил, что новый детский сад на Полярной улице - уже второй по счету. Теперь у жителей есть дошкольные учреждения, которые могут принять 520 детей, а также школа на 1100 учеников.

"Всего с 2011 года в Южном Медведкове возведено 11 соцобъектов. Мы продолжим развитие социальной инфраструктуры района, чтобы москвичи имели все самое необходимое в пешей доступности", - заключил Собянин.